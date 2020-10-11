На первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию

Источник материала: Onliner

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Это означает, что начался жизненный цикл реактора: установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

В ближайшее время специалисты проведут исследования, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующий шаг — энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистемы страны.

Два реактора ВВЭР-1200 Белорусской атомной электростанции обладают суммарной мощностью 2400 МВт.