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Задержан основатель сайта Petitions.by Владимир Ковалкин
Источник материала: Onliner
Владимира Ковалкина задержали в Минске вчера вечером. Об этом
Владимир известен как основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» — сайта, на котором собрана информация о бюджетных средствах страны.
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Владимира Ковалкина задержали в Минске вчера вечером. Об этом сообщила в Facebook Наталья Рябова. По ее словам, Владимир «писал, что в милиции и что везут на...
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