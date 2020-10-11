Задержан основатель сайта Petitions.by Владимир Ковалкин

Источник материала: Onliner

Владимира Ковалкина задержали в Минске вчера вечером. Об этом сообщила в Facebook Наталья Рябова. По ее словам, Владимир «писал, что в милиции и что везут на Окрестина».

Владимир известен как основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» — сайта, на котором собрана информация о бюджетных средствах страны.