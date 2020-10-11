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"ЯсноПонятно": почему все так зациклены на круглых датах и числах?

11.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно": почему все так зациклены на круглых датах и числах?

Почему вокруг круглых чисел и юбилеев всегда какая-то суета? Как реагируют на нули мозг и психика? Зачем человечеству в целом нужно и важно отмечать знаменательные даты?

Отмечают выход первой "соточки" Лина, Ваня, Ксюша. Нейрофизиолог, психолог-психотерапевт Марина Королева и психолог Юлия Семенко рассказывают о неявной связи круглых чисел и нашей жизни.

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