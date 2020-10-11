Валерий Карбалевич: Визитом в СИЗО КГБ Лукашенко начал сложную игру

Источник материала: Ежедневник

Таким образом, переговоры между властью и протестующим народом, о которых два месяца бесконечно говорили все белорусские и иностранные субъекты, наконец начались, пишет политический обозреватель "Свободы" Валерий Карбалевич.

Правда, с неповторимой белорусской спецификой. Лукашенко приехал в тюрьму и встретился с политзаключенными. Лучшего места для этого дела не найдешь. И партнеры Лукашенко по переговорам в таком состоянии, что легче добиться от них согласия.

Субботним визитом в СИЗО КГБ Лукашенко поломал ряд стереотипов.

Сам Лукашенко много говорил, что не пойдет ни на какие переговоры с реальными представителями протестующего народа. О том же говорили все эксперты. Ведь, мол, это была бы демонстрация его слабости. А он взял и пришел в тюрьму. И даже круглый стол нашли в СИЗО КГБ.

Также много говорили в экспертной среде, мол, не с кем вести переговоры, нет реального конкретного субъекта. Светлана Тихоновская, Павел Латушко, другие политики, претендующие на лидерство, - за рубежом. Однако лидеры нашлись и внутри страны. Правда, все они в тюрьме. Поэтому, если хочешь начать переговоры, то найдешь с кем. Была бы воля.

И обратите внимание, кого пригласили на встречу. Не Николая Статкевича, Павла Северинца или Сергея Тихановского. Ведь они представляют радикальную оппозицию. На встречу пригласили умеренных, представителей Координационного совета и Объединенного штаба, которые стремились бороться в рамках правового поля.

Что все это значит? Конечно, речь идет не о реальных переговорах с протестующим народом, а об имитации. Но даже имитация означает, что Лукашенко чувствует свои позиции не такими сильными, как кажется на первый взгляд. Да, они укрепились по сравнению с первыми двумя неделями после выборов. И теперь он, уже с позиции силы, присылает сигнал обществу, что готов к какому-то пусть символическому компромиссу.

Также это сигнал Западу и России, которые подталкивали Лукашенко к переговорам. Наверное, его немного напрягает то, что Путин обсуждает ситуацию в Беларуси, а значит и его политическую судьбу, с Макроном и Меркель. Возможно, это одно из условий, которые от него вымогал президент России в Сочи. Москву имитация переговоров устроит, а Запад – нет.

И еще важный нюанс. Если бы начались реальные переговоры с представителями протестующего народа, то помощь Путина стала бы не так уж и нужна. Лукашенко что-то пообещал Путину в Сочи. Теперь что-то пообещал политзаключенным в тюрьме. Теперь можно попробовать маневрировать между этими обещаниями, не выполняя до конца ни одно.

Таким образом, можно констатировать, что Лукашенко начал сложную игру. До сих пор он был склонен к простым и грубым решениям. Удастся ли всех переиграть?

"Конституцию на улице не напишешь", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал Пул первого. Неужели тюрьма для этого лучше подходит?

Радио "Свобода"