Похоронили под чужим именем, нашли спустя 10 лет…

рассказа л корреспонденту агентства «Минск-Новости» о том, как ведется поиск без вести пропавших. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Виталий Барановл корреспонденту агентства «Минск-Новости» о том, как ведется поиск без вести пропавших.





Он много лет занимается поиском без вести пропавших, а также установлением и идентификацией неизвестных больных и умерших:





— Сегодня у меня 18 разыскных дел, самое давнее из которых 1996 г. Когда речь идет о без вести пропавших, законом не предусмотрено сроков исковой давности. Если человека не находят сразу, то спустя 10 дней возбуждают уголовное дело по факту исчезновения и объявляют в республиканский розыск. В некоторых случаях его могут приостановить, например до получения важной информации. Одновременно заводят и разыскное дело о безвестном исчезновении гражданина, которое ведут до тех пор, пока не отыщут.





В нынешнем году Виталию Баранову удалось установить личность горожанки, пропавшей в 2001 г. За помощью в милицию тогда обратилась ее сестра. Была проведена колоссальная работа: Виталий Анатольевич в Минском районе отыскал могилу матери этих женщин (заявительница к тому времени также умерла), в прокуратуре и Следственном комитете согласовал проведение эксгумации тела, чтобы отобрать образцы биологического материала. Далее их сравнили со взятыми у неустановленных трупов. Вскоре от экспертов пришел ответ: пропавшую минчанку похоронили как неизвестную.





— Современные технологии намного упростили идентификацию граждан, — продолжает майор милиции. — Бывало, выяснялось, что человек, которого считали умершим и похоронили, на самом деле жив. Люди, находясь в стрессовом состоянии, ошибочно признавали в неопознанном трупе своего родственника. Такие случаи часто встречались несколько десятков лет назад, когда генетическая экспертиза была не так широко распространена, а ее проведение стоило немалых денег.





В 2019-м в Ленинское РУВД обратилась горожанка: 21 год назад пропала ее сестра. Умерла их мать, нужно было разбираться с наследством. До этого женщину никто не искал, так как та любила выпить и тем самым отравляла жизнь близким. О без вести пропавшей помимо примет было известно лишь то, что она когда-то работала на Комаровском рынке. Но эта информация ничего не дала. Установить место ее захоронения удалось благодаря идентификационным карточкам, которые заводят на неустановленные тела. В них есть фото, сведения о росте, весе умерших, описание индивидуальных особенностей — шрамов, татуировок, наличия либо отсутствие зубов и т. д. Эта информация позволила заявительнице опознать тело сестры. Та оказалась захоронена под чужим именем — кто-то ошибочно принял ее за свою родственницу и предал земле.





В практике офицера был случай, когда спустя 10 лет живым отыскали пропавшего минчанина с синдромом Дауна. Никто не предполагал, что 17-летний юноша с таким заболеванием сможет уехать за пределы страны.





— Мама, которая сообщила об исчезновении сына, не придала значения тому, что он очень любил кататься на электричках. На них парень и добрался до Смоленска, где все эти годы провел в психоневрологическом диспансере, — поясняет собеседник. — В поисках помог доктор: медучреждение расформировывали, пациентов стали расселять. Так как наш парень постоянно твердил свои имя и фамилию, врач решил проверить, не ищет ли юношу кто-нибудь. Из Интернета доктор узнал: парня давно разыскивают родители. Врач незамедлительно связался с нами.





Мама молодого человека была счастлива. На протяжении 10 лет она верила: сын жив и обязательно найдется.





Много заявлений о без вести пропавших поступает от злоупотребляющих спиртным. Доходит до того, что собутыльник уходит в магазин, где-то задерживается, а его товарищи тут же звонят по номеру 102 и просят незамедлительно начать поиски. Когда их находят, поставить точку в деле сразу не получается. По закону, чтобы его прекратить, с потеряшек нужно взять объяснение. Но застать любителей горячительных напитков в трезвом состоянии или упросить прийти в РУВД порой очень непросто.





Немало сообщений приходит из больниц, когда пациенты самовольно покидают клинику. Ведь за них до момента выписки медработники несут ответственность. Розыском таких беглецов занимаются сотрудники органов внутренних дел. По словам собеседника, особенно сложно искать больных, не имеющих определенного места жительства.





Иногда в милицию обращаются женщины, просят отыскать супругов, которые не вернулись домой. Такое нередко бывает после произошедших между ними ссор.





— Некоторые не хотят, чтобы о них сообщали какую-либо информацию тем, кто их ищет, — говорит Виталий Баранов. — Если человек совершеннолетний и дееспособный, то это его законное право. В таких случаях уведомляем заявителя: пропавшего нашли, у него всё в порядке.





Приходилось Виталию Анатольевичу заниматься поисками женщины, уехавшей из страны еще в начале нулевых. Маленького сына она оставила бывшему мужу. С тех пор с ними не общалась. В прошлом году мужчина захотел лишить экс-супругу родительских прав, но для этого требовалось ее личное присутствие на судебном заседании. Найти гражданку помогли социальные сети.





Довольно часто приходится разыскивать несовершеннолетних. Если пропадает ребенок до 16 лет, в любое время суток по тревоге поднимают весь личный состав РУВД. Порой, уходя из дома, подростки даже не думают о родственниках, которые из-за переживаний не находят себе места. Свой поступок объясняют тем, что им захотелось погулять, ощутить экстрим от ночного променада. О таких случаях сообщают коллегам из ИДН, в комиссию по делам несовершеннолетних, по месту учебы потеряшек. Как итог — любителей прогуляться втайне от папы и мамы признают находящимися в социально опасном положении.





— Немало сообщений об исчезновении граждан, страдающих психическими расстройствами, — говорит офицер. — В Ленинском районе живет 28-летний мужчина, который, пережив потрясение, связанное со смертью матери, стал регулярно пропадать. При этом он четко знает свои имя и фамилию, адрес, но куда бы ни пошел, говорит: его дом тут. Где только я его не находил — в Боровлянах, Дзержинске, на МКАД… Особенно много таких заявлений весной и осенью.





Не заскучаешь.









Справочно





Правоохранители сотрудничают с представителями пограничной и таможенной служб, коллегами из других государств. Существует даже Союз розыскников, в который входят сыщики из стран постсоветского пространства.











