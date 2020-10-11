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Основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин задержан в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске вечером 10 октября задержан основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в фейсбуке директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.
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По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.
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В Минске вечером 10 октября задержан основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в фейсбуке директор Школы молодых менеджеров...
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