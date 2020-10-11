Обычное воскресенье в Минске. В город ввели спецтехнику (видео)

Источник материала: Onliner Мы начинаем уже традиционную хронику воскресенья. Здесь будут собраны все главные новости этого дня. Если вы стали очевидцем важных событий, расскажите о них нашему Telegram-боту . Это анонимно и быстро.

Утром в Минске читатели заметили колонну специальной техники, которая двигалась в направлении центра города. «Обычное воскресное утро», — говорят они.

Читатели сообщают о нескольких колоннах техники: одну заметили на МКАД возле Долгиновского тракта, другую — около Кургана Славы. Люди видели водометы, а также автомобили с решетками и автобус с зашторенными окнами.

(обновляется)