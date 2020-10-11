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Поезд столкнулся с автобусом в Таиланде. Погибло минимум 20 человек

11.10.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Таиланде на железнодорожном переезде столкнулись поезд и пассажирский автобус, сообщает ресурс Bangkok Post. Авария унесла жизни по меньшей мере 20 человек, еще 29 пострадало.

Происшествие случилось в 50 километрах от Бангкока. Пассажиры автобуса направлялись в храм, чтобы отметить окончание буддистского поста. Всего в автобусе находилось около 60 человек.

Очевидцы сообщают, что на переезде нет шлагбаума, однако они слышали звуковое предупреждение о приближающемся поезде незадолго до звука удара. Это позволяет предположить, что сигнализация была исправна. От удара автобус опрокинулся на бок, в спасательных работах задействовали кран.

Информация о числе погибших разнится: одни ресурсы сообщают о 17 жертвах, другие приводят цифру в 20 человек.

 
 
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В Таиланде на железнодорожном переезде столкнулись поезд и пассажирский автобус, сообщает ресурс Bangkok Post. Авария унесла жизни по меньшей мере 20 человек, еще 29...
 
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