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Поезд столкнулся с автобусом в Таиланде. Погибло минимум 20 человек
Источник материала: Onliner
В Таиланде на железнодорожном переезде столкнулись поезд и пассажирский автобус,
Происшествие случилось в 50 километрах от Бангкока. Пассажиры автобуса направлялись в храм, чтобы отметить окончание буддистского поста. Всего в автобусе находилось около 60 человек.
Очевидцы сообщают, что на переезде нет шлагбаума, однако они слышали звуковое предупреждение о приближающемся поезде незадолго до звука удара. Это позволяет предположить, что сигнализация была исправна. От удара автобус опрокинулся на бок, в спасательных работах задействовали кран.
Информация о числе погибших разнится: одни ресурсы сообщают о 17 жертвах, другие приводят цифру в 20 человек.
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В Таиланде на железнодорожном переезде столкнулись поезд и пассажирский автобус, сообщает ресурс Bangkok Post. Авария унесла жизни по меньшей мере 20 человек, еще 29...
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