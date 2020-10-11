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«Преддверие капитуляции»: экс-чиновник из администрации Лукашенко о переговорах с узниками тюрьмы
Источник материала: KYKY>
Анатолий Котов, который в разгар протестов из-за несогласия с политикой властей в отношении протестующих публично заявил, что покидает пост заместителя заведующего отделом в Управлении делами президента Беларуси,
«Переговоры... Честно? Нет слов, чтобы описать саму картинку, — пишет Котов. — Легитимный приехал к уголовникам обсуждать Конституцию... Это, если верить во весь тот трэш, который лился с экранов последние полгода... Дичь. После этого оценка Павла Латушко, что 23 сентября [день тайной инаугурации Лукашенко] прошла воровская сходка, не кажется отжигом...
Или террорист приехал поговорить с заложниками...
Или «ЭТО» (спасибо пулпрошлопервому за формулировку) вернулось к тому, с чего начинало...
Версий, зачем это было показывать, нормальных нет.
Так не бывает таких вещей в нормальной стране.
Трамп не ездит в Райкерс... Путин не ездит в Матросскую тишину...
Что это за днище днищенское?
Там уголовники или нет?
Добрый дедушка давно уж иссох...
Боязнь улицы?..
Так сидельцы ее не контролируют.
Картинка, что с ними все ок... Так через полчаса Лилию Власову в очередной раз поставят в «стакан»... Шклярову сломают палец...
Что бы это ни было...
Это демонстрация страха, непонимания того, что в стране происходит, боязни Востока... В общем, преддверие капитуляции».
Напомню принцип Израильского государства: все несут ответственность. Рано или поздно. Я к своей готов. И именно это работает».
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