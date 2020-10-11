Первый энергоблок АЭС в Островце выведен на минимально контролируемый уровень мощности

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ), сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона корпорации «Росатом».





Вывод реактора на МКУ осуществлен 11 октября в 02:26. «Это означает, что в активной зоне реактора началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция», — говорится в сообщении.

«Вывод реактора на МКУ (менее 1% от номинальной мощности) открывает заключительную часть испытаний на этапе физического пуска энергоблока и позволяет специалистам безопасно провести ряд измерений и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта», — сообщает пресс-служба генподрядчика.

В общей сложности, по информации подразделения «Росатома», будет проведено более 50 исследований, «которые позволят уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердить надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки».

«Результаты проведенных испытаний будут переданы уполномоченным органам Беларуси для получения разрешения на энергетический пуск энергоблока, после чего начнется поэтапный набор мощности», — говорится в сообщении пресс-службы генподрядчика и проектировщика станции.