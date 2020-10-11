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В Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин
Источник материала: Навiны
В Минске вечером 10 октября задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин.
Как сообщила в «Фейсбуке» директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова, около 19:30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.
Причина задержания пока не известна. «По всей видимости, административка и суд в понедельник-вторник», — предполагает Рябова.
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В Минске вечером 10 октября задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин.
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