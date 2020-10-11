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Какие предложения ГАИ внесены в Минтранс по снижению аварийности внутри МКАД-2

11.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УГАИ УВД Миноблисполкома предлагает разработать программу комплексного повышения уровня защищенности участников дорожного движения в пределах МКАД-2 вокруг Минска.

 Предложения внесены в Министерство транспорта и коммуникаций, сообщили в УГАИ.

Выполнение программы, как считают в ГАИ, создаст "коридоры безопасности" на магистральных дорогах пристоличья путем реализации следующих инженерно-технических мероприятий:

* разделение пешеходных и транспортных потоков (путем строительства безбарьерных пешеходных переходов с устройством на прилегающих участках пешеходных связей);
* устройство наружного освещения;
* установка на разделительных полосах дорожного удерживающего ограждения;
* строительство велопешеходных дорожек;
* установка ограждений, препятствующих выходу животных на проезжие части;
* внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем управления скоростью, инцидентами, транспортной нагрузкой.



В ГАИ отметили, что вокруг нашей столицы интенсивно увеличивается количество жилищных застроек в населенных пунктах Минского района, растет число населения, а соответственно, увеличивается число автомобилей, пешеходов и иных участников дорожного движения.

При этом ежегодно отмечается рост зарегистрированных транспортных средств на территории Минского района. Так, по состоянию на 2020 год зарегистрировано более 100 тысяч транспортных средств, в 2010 году их было в два раза меньше.

В 2020 году произведен замер интенсивности движения транспортных средств на въезде и выезде в г.Минск. На автодороге М3 Минск – Витебск поток транспортных средств за 10 лет увеличился на 170%. Аналогичная ситуация складывается и на всех остальных выездах/въездах в Минск, пишет abw.by

В ГАИ констатировали, что в период с 2017 по 2020 годов на магистральных и республиканских автодорогах внутри МКАД-2 произошло 147 ДТП, в которых 31 человек погиб. Наибольшую тяжесть последствий несут именно наезды на пешеходов, которые переходят магистральные и республиканские автодороги в неположенном месте (45 ДТП, в которых 13 человек погибли).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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УГАИ УВД Миноблисполкома предлагает разработать программу комплексного повышения уровня защищенности участников дорожного движения в пределах МКАД-2 вокруг...
 
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