ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елисеев: Вертикаль подстраховалась на случай смены власти

11.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев считает, что из трех опор Лукашенко, позвояющих ему все еще оставаться главой Беларуси, самая слабая – вертикаль власти.

Елисеев: Вертикаль подстраховалась на случай смены власти
– До сей поры усилия белорусской общественности и заявления отдельных членов Координационного совета были направлены скорей на силовой аппарат и Кремль. Однако это наиболее устойчивые опоры, а самая слабая – это вертикаль власти, – написал Андрей Елисеев.

Он уточнил, что подразумевает руководство исполкомов, которые были причастны к фальсификации выборов.

– Будучи осведомленными о более-менее реальных (разгромных для Лукашенко) результатах выборов, около 90% исполкомов очень оперативно подчистили все свои решения по выборам, потому что не уверены в его политическом выживании, – отметил Елисеев.


По его мнению, вертикальщики боятся, что при смене власти будут нести уголовную ответственность за фальсификации, поэтому и подстраховались. Администрация президента не могла не уловить этот сигнал.

– Но одномоментно заменить все нижнее звено вертикали в лице руководства практически всех исполкомов страны не в состоянии, да и не найдется сейчас столько кандидатов в здравом уме, чтобы идти на эти должности, – считает Елисеев.

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition констатировал:

– Итого, ситуация пока близка к патовой: правитель подвергся тотальной делегитимизации, но три ключевые опоры сохраняются, причем слабейшая из них живет своей жизнью, одновременно и формальную лояльность правителю сохраняя, и своеобразно подстраховавшись на случай смены власти.

По мнению эксперта, пока вертикальщики не столкнулись с существенным давлением общества.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев считает, что из трех опор Лукашенко, позвояющих ему все еще оставаться главой Беларуси, самая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Преддверие капитуляции»: экс-чиновник из администрации Лукашенко о переговорах с узниками тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика