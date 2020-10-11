Елисеев: Вертикаль подстраховалась на случай смены власти

написал Андрей Елисеев. – До сей поры усилия белорусской общественности и заявления отдельных членов Координационного совета были направлены скорей на силовой аппарат и Кремль. Однако это наиболее устойчивые опоры, а самая слабая – это вертикаль власти, –Андрей Елисеев.





Он уточнил, что подразумевает руководство исполкомов, которые были причастны к фальсификации выборов.





– Будучи осведомленными о более-менее реальных (разгромных для Лукашенко) результатах выборов, около 90% исполкомов очень оперативно подчистили все свои решения по выборам, потому что не уверены в его политическом выживании, – отметил Елисеев.









По его мнению, вертикальщики боятся, что при смене власти будут нести уголовную ответственность за фальсификации, поэтому и подстраховались. Администрация президента не могла не уловить этот сигнал.





– Но одномоментно заменить все нижнее звено вертикали в лице руководства практически всех исполкомов страны не в состоянии, да и не найдется сейчас столько кандидатов в здравом уме, чтобы идти на эти должности, – считает Елисеев.





Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition констатировал:





– Итого, ситуация пока близка к патовой: правитель подвергся тотальной делегитимизации, но три ключевые опоры сохраняются, причем слабейшая из них живет своей жизнью, одновременно и формальную лояльность правителю сохраняя, и своеобразно подстраховавшись на случай смены власти.





По мнению эксперта, пока вертикальщики не столкнулись с существенным давлением общества.



