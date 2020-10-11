«Положено начало жизненного цикла реактора»: на БелАЭС запустили цепную реакцию

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики. В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщаетсо ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.





«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», – отметили в пресс-службе.





В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).





Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года (энергетический пуск ожидается в ноябре текущего года), второй – в 2022 году.







