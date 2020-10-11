Новый полет Crew Dragon к МКС отложен до середины ноября

Источник материала: Onliner

Старт миссии Crew-1 перенесен примерно на две недели: сперва он планировался на 31 октября, а сейчас в NASA говорят о середине ноября. Дополнительное время позволит разобраться с нюансами, которые обнаружились после первого полета Crew Dragon с астронавтами на борту.

В частности, возникли сложности с генераторами первой ступени ракеты Falcon 9, которая выводит Crew Dragon на орбиту.

We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA ’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station . The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN — Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020

Первая миссия по контракту NASA предполагает отправку на Международную космическую станцию четырех человек. Трое из них — астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер. Еще один астронавт — Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Всего для NASA запланировано шесть миссий в партнерстве со SpaceX.