|
Новый полет Crew Dragon к МКС отложен до середины ноября
Источник материала: Onliner
Старт миссии Crew-1
В частности, возникли сложности с генераторами первой ступени ракеты Falcon 9, которая выводит Crew Dragon на орбиту.
Первая миссия по контракту NASA предполагает отправку на Международную космическую станцию четырех человек. Трое из них — астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер. Еще один астронавт — Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
Всего для NASA запланировано шесть миссий в партнерстве со SpaceX.
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 458 мм, фокусное расстояние: 1900 мм, относительное отверстие: 1/4, Добсона монтировка, окуляры 28 мм
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старт миссии Crew-1 перенесен примерно на две недели: сперва он планировался на 31 октября, а сейчас в NASA говорят о середине ноября. Дополнительное время позволит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)