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Новый полет Crew Dragon к МКС отложен до середины ноября

11.10.2020 12:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Старт миссии Crew-1 перенесен примерно на две недели: сперва он планировался на 31 октября, а сейчас в NASA говорят о середине ноября. Дополнительное время позволит разобраться с нюансами, которые обнаружились после первого полета Crew Dragon с астронавтами на борту.

В частности, возникли сложности с генераторами первой ступени ракеты Falcon 9, которая выводит Crew Dragon на орбиту.

Первая миссия по контракту NASA предполагает отправку на Международную космическую станцию четырех человек. Трое из них — астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер. Еще один астронавт — Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Всего для NASA запланировано шесть миссий в партнерстве со SpaceX.

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Старт миссии Crew-1 перенесен примерно на две недели: сперва он планировался на 31 октября, а сейчас в NASA говорят о середине ноября. Дополнительное время позволит...
 
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