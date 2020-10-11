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Белорусские военные прибыли на полигон Ашулук
11.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. Сегодня на российский полигон Ашулук прибыл контингент белорусских войск, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.
© Sputnik / Алексей Куденко
"Традиционно наши воины-зенитчики выполнят боевые пуски на астраханской земле в рамках оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой. Поражать мишени военнослужащие будут из зенитных ракетных комплексов С-300", - отметили в оборонном ведомстве.
Вместе с белорусскими зенитчиками на маневры отправились курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии, чтобы приобрести опыт боевых пусков
"Уже завтра зенитчики приступят к приемке техники. Одной из особенностей учения является то, что всю военную технику нашим воинам предоставляют коллеги в погонах из Союзного государства", - рассказали в пресс-службе Минобороны.
В понедельник 12 октября на белорусском полигоне Лосвидо стартуют совместные командно-штабные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020".
Боевой учебой будут заниматься военные из пяти стран, и общее ких количество составит более 700 человек, при этом будет задействовано 100 единиц военной и специальной техники, в том числе, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Военнослужащие Армении в этом году пропустят учения в Беларуси в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
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В рамках учений бойцам предстоит поразить мишени из зенитных ракетных комплексов С-300, которые на время маневров предоставят российские военные.
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