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На БелАЭС запустили ядерный реактор
11.10.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на минимально контролируемый уровень мощности. Это означает, что в активной зоне реактора началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.
Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Росатом», которая строит АЭС в Островце.
Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.
Александр Лукашенко заявлял, что запуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Завершить строительство атомной станции надеются в 2022 году.
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Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на минимально контролируемый уровень мощности. Это означает, что в активной зоне реактора началась самоподдерживающаяся...
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