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Какие курсы евро и доллара установили в обменниках в воскресенье

11.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,587 рубля, а евро — 3,05 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили в обменниках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи доллара в Беларусбанке и БПС-Сбербанке (2,62 рубля), а ниже всего — в Абсолютбанке (2,587 рубля), Paritetbank (2,589 рубля). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы ва лют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанк, Paritetbank, Банк Дабрабыт, МТБанк — 2,575 рубля.

Выше всего курс продажи евро в БПС-Сбербанке — 3,09 рубля, а ниже всего — Абсолютбанке и РРБ-Банке (3,05 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего в Абсолютбанк, Paritetbank — 3,038 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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