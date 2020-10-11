|
Какие курсы евро и доллара установили в обменниках в воскресенье
Источник материала: Tut.by
Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,587 рубля, а евро — 3,05 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили в обменниках.
Выше всего курс продажи доллара в Беларусбанке и БПС-Сбербанке (2,62 рубля), а ниже всего — в Абсолютбанке (2,587 рубля), Paritetbank (2,589 рубля). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы ва лют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанк, Paritetbank, Банк Дабрабыт, МТБанк — 2,575 рубля.
Выше всего курс продажи евро в БПС-Сбербанке — 3,09 рубля, а ниже всего — Абсолютбанке и РРБ-Банке (3,05 рубля).
Сдавать евро выгоднее всего в Абсолютбанк, Paritetbank — 3,038 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили в обменниках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)