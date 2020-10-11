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Универсал Audi RS4 Avant набрался сил в мастерской ABT

11.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ателье ABT Sportsline, известное во всем мире тюнингом серийных моделей Audi, вспомнило про обновленный еще в прошлом году универсал RS4 Avant.


«Прокачанную» версию универсала в ABT назвали RS4-S. В первую очередь специалисты фирмы поработали над двигателем — если стандартный битурбо-V6 объемом 2,9 л на RS4 Avant развивает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента, то у тюнинговой модели отдача модернизированной версии мотора составляет 510 л.с. и 660 Нм. Как результат — до 100 км/ч универсал разгоняется за 3,9 секунды (на 0,2 секунды быстрее исходной машины). А при заказе пакета ABT Power S мощность двигателя поднимается до 530 л.с., а момент до 680 Нм, при этом скоростной предел универсала — 300 км/ч.


Поколдовали в ABT и над подвеской RS4 Avant, применив более жесткие настройки (за доплату доступны винтовые пружинные стойки). В наружный обвес для универсала включены накладки на бамперы и порогах, дополнительные воздуховоды на передних крыльях и задний спойлер из углепластика.


В пакет доработок входят также выхлопная система из нержавейки и с карбоновыми насадками на патрубках и комплект оригинальных 21-дюймовых колесных дисков, окрашенных в черный глянцевый цвет.



Интерьер RS4 Avant можно декорировать карбоновыми вставками, в том числе в нижней части кресел, на руле и селекторе трансмиссии.

 
 
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Ателье ABT Sportsline, известное во всем мире тюнингом серийных моделей Audi, вспомнило про обновленный еще в прошлом году универсал RS4 Avant.
 
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