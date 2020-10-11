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Топ-3 очень маленьких, но очень красивых квартир в Минске

11.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В просторной квартире есть где разгуляться фантазии, чтобы создать стильный интерьер. А вот с маленьким жильем приходится выкручиваться. Нашли прекрасные примеры столичных мини-квартир площадью до 30 кв. м, в которых хозяева выжали из ограниченного пространства максимум и сделали жилье не только функциональным, но и стильным.

Квартира по ул. Братской

Стоимость однокомнатной квартиры — 58 900 долларов, квадратного метра — 1990 долларов. Общая площадь составляет 29,6 кв. м, жилая — 22,3 кв. м.


Фото: realt.by

Квартира находится в каркасно-блочном доме 2019 года постройки. Дом расположен в шаговой доступности от метро — до станции «Аэродромная» около 300 метров. Еще из приятного — панорамные окна.


Фото: realt.by

В квартире сделан современный ремонт из недешевых материалов. В объявлении сказано, что при отделке использованы немецкие обои, паркетная доска, плитка Kerama Marazzi.


Фото: realt.by

Владельцы на небольшом пространстве сумели обустроить вместительную кухню с множеством мест для хранения. И даже нашли место для гардеробной комнаты. «Продуманная система хранения в гардеробной комнате позволит разместить все ваши вещи», — обещают в объявлении.


Фото: realt.by

Квартира по ул. Николая Михайлашева

За однокомнатную квартиру просят 43 700 долларов. Стоимость квадратного метра — 1755 долларов.


Фото: realt.by

Общая площадь — 24,9 кв. м, жилая — 15,7 кв. м. Квартира расположена в доме 2017 года постройки.


Фото: realt.by

В квартире сделан хороший, современный ремонт. Окна в пол и светлая отделка визуально увеличивают пространство.


Фото: realt.by

Кухня — маленькая, но при желании ее можно дополнить навесными шкафами. Зато в квартире есть вместительный шкаф-купе.


Фото: realt.by

Квартира по ул. Каховской

Квартира оценивается в 45900 долларов, квадратный метр — 1533 доллара. Общая площадь — 29,95 кв. м, жилая — 18,44 кв. м.


Фото: realt.by

Квартира расположена в кирпичном доме — хрущевке 1962 года постройки. Капитальный ремонт дома здесь был в 2010 году.


Фото: realt.by

В объявлении говорится, что это квартира, где «функциональная планировка продумана до мельчайших деталей». И добавляют: «Квартира с положительной энергетикой и дружелюбными соседями».


Фото: realt.by

В квартире — приятный ремонт и современная мебель. И хоть площадь здесь небольшая, но благодаря продуманному зонированию жилье не кажется тесным.


Фото: realt.by

 
 
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