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Светлана Тихановская: белорусами нельзя манипулировать, нас невозможно расколоть

11.10.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Режим понял, что с белорусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ, – говорится в заявлении Тихановской, размещенном в ее телеграм-канале. – Он считает, что так можно вести переговоры».

Светлана Тихановская: белорусами нельзя манипулировать, нас невозможно расколоть
Светлана Тихановская на Женском марше, прошедшем 10 октября в Вильнюсе.

По мнению экс-кандидата, Лукашенко уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. «Но белорусами нельзя манипулировать, с белорусами нельзя торговаться, белорусов невозможно расколоть», — убеждена Тихановская.

Она подчеркнула, что для настоящих переговоров власти должны «остановить силовые задержания, выпустить политзаключенных и назначить время и место переговоров».

«Если эти требования не будут выполнены — значит нас пытаются обмануть. И мы не поддадимся на провокации. Мы будем продолжать мирно и настойчиво выходить на марши и требовать своего: новых свободных и прозрачных выборов», – заявила политик.

Тихановская напомнила, что сегодня запланирована очередная акция сторонников перемен – Марш гордости. «За нашу страну, народ и всех белорусов, которые продолжают борьбу. Наш мирный протест показал свои результаты», – заявила она.

 
 
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«Режим понял, что с белорусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ, – говорится в заявлении Тихановской, размещенном в ее...
 
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