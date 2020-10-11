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Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко опять посадил политзаключенных
Источник материала: Навiны
В субботу в Беларуси состоялся политический спектакль с одним главным актером и группой политзаключенных из тюрьмы КГБ, которых использовали в качестве подтанцовки для циничного солиста.
Официальные СМИ с восхищением отметили оригинальный ход своего шефа, которого, по их словам, никто из оппозиции не ожидал.
Что же на самом деле произошло в тюрьме КГБ? Можно было бы описать событие одним образом. Помните, как эсэсовцы отбирали в концлагере футболистов и организовывали матч между голодными заключенными и откормленными гитлеровскими спортсменами. За отказ от игры заключенным грозил расстрел. За выигрыш — тоже смерть.
По БТ показали картинку сидящих за почти круглым столом заключенных и несколько слов Лукашенко. А назвали этот спектакль диалогом. Ну, хоть бы пару слов Бабарико показали. Так нет же! И это диалог?!
А комментарий к этому «диалогу» шокировал — участники договорились не разглашать содержание разговора. Четыре с половиной часа якобы говорили, и всё секретно? Может подорвать государственные устои? Разрушить стабильность? Привести к госперевороту? Унизить или оскорбить Лукашенко?
А вспомните-ка телерепортажи с традиционных совещаний Лукашенко со своими министрами. Монолог всезнающего Властелина чиновников на фоне уткнувшихся в свои блокноты министров. Такую же роль отвели и заключенным тюрьмы КГБ. Только они смело смотрели в лицо тому, кто их посадил, и ручек в их руках не было.
Эти четыре с половиной часа «диалога» могут быть таким же фейком, как 900 тысяч долларов за диваном у Тихановских или как 15 тысяч долларов для «просившей помощи» Светланы.
Одна из главных причин этого спектакля может быть в том, что в начале следующей недели Евросоюз может ввести санкции против самого Лукашенко.
На заседании Совета Евросоюза 12 октября может быть утверждена еще одна
До этих планов Лукашенко чувствовал себя неуязвимым. Его слуг десятками вносили в списки европейских изгоев, а его не трогали, оставляя дверь приоткрытой для диалога. И вдруг решили закрыть эту дверь. А вместе с ней и все двери в европейские банки, где можно было одолжить деньги. А без них как же увеличивать зарплаты омоновцам?!
Так что мнение,
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В субботу в Беларуси состоялся политический спектакль с одним главным актером и группой политзаключенных из тюрьмы КГБ, которых использовали в качестве...
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