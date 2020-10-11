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Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко опять посадил политзаключенных

11.10.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу в Беларуси состоялся политический спектакль с одним главным актером и группой политзаключенных из тюрьмы КГБ, которых использовали в качестве подтанцовки для циничного солиста.

Официальные СМИ с восхищением отметили оригинальный ход своего шефа, которого, по их словам, никто из оппозиции не ожидал.

Что же на самом деле произошло в тюрьме КГБ? Можно было бы описать событие одним образом. Помните, как эсэсовцы отбирали в концлагере футболистов и организовывали матч между голодными заключенными и откормленными гитлеровскими спортсменами. За отказ от игры заключенным грозил расстрел. За выигрыш — тоже смерть.

По БТ показали картинку сидящих за почти круглым столом заключенных и несколько слов Лукашенко. А назвали этот спектакль диалогом. Ну, хоть бы пару слов Бабарико показали. Так нет же! И это диалог?!

А комментарий к этому «диалогу» шокировал — участники договорились не разглашать содержание разговора. Четыре с половиной часа якобы говорили, и всё секретно? Может подорвать государственные устои? Разрушить стабильность? Привести к госперевороту? Унизить или оскорбить Лукашенко?

А вспомните-ка телерепортажи с традиционных совещаний Лукашенко со своими министрами. Монолог всезнающего Властелина чиновников на фоне уткнувшихся в свои блокноты министров. Такую же роль отвели и заключенным тюрьмы КГБ. Только они смело смотрели в лицо тому, кто их посадил, и ручек в их руках не было.

Эти четыре с половиной часа «диалога» могут быть таким же фейком, как 900 тысяч долларов за диваном у Тихановских или как 15 тысяч долларов для «просившей помощи» Светланы.

Одна из главных причин этого спектакля может быть в том, что в начале следующей недели Евросоюз может ввести санкции против самого Лукашенко.

На заседании Совета Евросоюза 12 октября может быть утверждена еще одна резолюция о ситуации в Беларуси. В проекте этого документа есть пункт о пересмотре санкционного списка белорусских чиновников и включении в него самого Лукашенко, а также о принятии ограничительных мер против субъектов хозяйствования. То есть об экономических санкциях.

До этих планов Лукашенко чувствовал себя неуязвимым. Его слуг десятками вносили в списки европейских изгоев, а его не трогали, оставляя дверь приоткрытой для диалога. И вдруг решили закрыть эту дверь. А вместе с ней и все двери в европейские банки, где можно было одолжить деньги. А без них как же увеличивать зарплаты омоновцам?!

Так что мнение, высказанное, к примеру, Павлом Латушко, о том, что Лукашенко «сел за стол переговоров», на мой взгляд, сильно преувеличено. Скорее, Лукашенко посадил за этот стол политзаключенных.

 

 

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В субботу в Беларуси состоялся политический спектакль с одним главным актером и группой политзаключенных из тюрьмы КГБ, которых использовали в качестве...
 
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