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Павел Латушко: режим торгуется с народом — не очаровывайтесь раньше времени
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса бывший дипломат Павел Латушко обратился к соотечественникам перед воскресным маршем.
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Эти действия — очередная попытка сбить протест, успокоить народ, отвлечь внимание».
«Наш с вами план на сегодня — ответить режиму. Наши мирные многочисленные марши создают ему катастрофические сложности. И чем вас больше — тем ему сложнее забалтывать своих чиновников, которые все яснее понимают: финал близок, и придется ответить за все. Давайте усиливать давление на шатающийся режим, чтобы он наконец рухнул», — призывает политик.
«Белорусы, я восхищаюсь вами! Вместе с вами продолжаю борьбу каждый день. Победа близка!» — заключает Павел Латушко.
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Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса бывший дипломат Павел Латушко обратился к соотечественникам перед воскресным...
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