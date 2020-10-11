Павел Латушко: режим торгуется с народом — не очаровывайтесь раньше времени

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса бывший дипломат Павел Латушко обратился к соотечественникам перед воскресным маршем.





Как заявил политик в Телеграм, воскресенье — день, когда голос белорусов звучит особенно громко и отчетливо. «Вчера власть сделала первый шаг, — считает Латушко. — Но я хочу попросить вас воспринимать встречу с политзаключенными адекватно, без иллюзий. Режим торгуется с народом. Он готов на незначительные подвижки ради того, чтобы удержаться. Не ведитесь! Не верьте! Не очаровывайтесь раньше времени.

Эти действия — очередная попытка сбить протест, успокоить народ, отвлечь внимание».

«Наш с вами план на сегодня — ответить режиму. Наши мирные многочисленные марши создают ему катастрофические сложности. И чем вас больше — тем ему сложнее забалтывать своих чиновников, которые все яснее понимают: финал близок, и придется ответить за все. Давайте усиливать давление на шатающийся режим, чтобы он наконец рухнул», — призывает политик.

«Белорусы, я восхищаюсь вами! Вместе с вами продолжаю борьбу каждый день. Победа близка!» — заключает Павел Латушко.