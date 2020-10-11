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Кибер-партизаны сломали сайт концерна Белнефтехим

11.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Хакерская группировка «Кибер-партизаны» взяли на себя ответственность за взлом сайта концерна «Белнефтехим».

О взломе сайта концерна (https://www.belneftekhim.by/) сообщается в телеграм-канале хакеров с комментарием «Белнефтехим! Пора сделать важный шаг!».

После взлома на сайте было опубликовано следующее сообщение:

«Мы понимаем всех, кто работает в концерне. Мы понимаем, что вам страшно выходить на протесты. Мы понимаем, что кому-то уже недалеко до пенсии. Мы знаем, что у вас есть дети и внуки. А теперь поймите, что за ваше бездействие ваши же дети и внуки и будут расплачиваться. Не обрекайте будущее поколение на жизнь в рабстве. Протестуйте!»

В настоящий момент сайт концерна не открывается. Вчера кибер-партизаны заявили о взломе сайта Национального архива, МАЗа, научного портала и более 30 отраслевых сайтов ФПБ.

 
 
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Хакерская группировка «Кибер-партизаны» взяли на себя ответственность за взлом сайта концерна «Белнефтехим».
 
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