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Латушко призывал белорусов выйти на Марш Гордости

11.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета призвал граждан Беларуси дать достойный ответ на вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ и выйти сегодня всей страной на Марш Гордости.

«Вчера власть сделала первый шаг. Но я хочу попросить вас воспринимать встречу с политзаключёнными адекватно, без иллюзий. Режим торгуется с народом. Он готов на незначительные подвижки ради того, чтобы удержаться. Не ведитесь! Не верьте! Не очаровывайтесь раньше времени. Эти действия — очередная попытка сбить протест, успокоить народ, отвлечь внимание», - заявил Латушко.

«Поэтому наш с вами план на сегодня — ответить режиму. Наши мирные многочисленные марши создают ему катастрофические сложности. И чем вас больше — тем ему сложнее забалтывать своих чиновников, которые все яснее понимают: финал близок, и придётся ответить за все. Давайте усиливать давление на шатающийся режим, чтобы он наконец рухнул», - призвал политик.

 
 
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Член президиума Координационного совета призвал граждан Беларуси дать достойный ответ на вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ и выйти сегодня всей страной на...
 
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