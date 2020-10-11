ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская: Если режим Лукашенко хочет переговоров, пусть выполнит условия

11.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выступила с обращением накануне Марша Гордости, который пройдет сегодня по всей стране. В обращении она заявила, что переговоры с режимом Лукашенко возможны только после выполнения условий протестующих.

«Режим понял, что с беларусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ. Он считает, что так можно вести переговоры. Он уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. Но беларусами нельзя манипулировать, с беларусами нельзя торговаться, беларусов невозможно расколоть», - заявила Тихановская.

«Мы все работаем вместе, чтобы остановить силовые задержания, выпустить политзаключённых и назначить время и место переговоров. Если эти требования не будут выполнены — значит нас пытаются обмануть. И мы не поддадимся на провокации. Мы будем продолжать мирно и настойчиво выходить на марши и требовать своего: новых свободных и прозрачных выборов», подчеркнула Светлана.

«Сегодня Марш Гордости — за нашу страну, народ и всех беларусов, которые продолжают борьбу», - напомнила Тихановская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская выступила с обращением накануне Марша Гордости, который пройдет сегодня по всей стране. В обращении она заявила, что переговоры с режимом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы евро и доллара установили в обменниках в воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика