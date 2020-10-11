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Задержана сотрудница офиса ООН в Беларуси

11.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дома у Аноры Лангар провели обыск.



О задержании сотрудницы офиса ООН в Беларуси сообщила правозащитница Елена Тонкачева.

«10 октября в 9 утра за ней приехали на дачу ее отца в 30 км от Минска сотрудники в штатском. Поначалу они намеревались увезти ее с собой в отделение милиции для разговора, однако никакой повестки на руках не было. Соответственно ехать по приглашению «на словах» она отказалась.

Спустя три часа к Аноре приехал сотрудник офиса с ее места работы, чтобы прояснить ситуацию. В сопровождении сотрудника офиса, отца Аноры и милиционеров в штатском Анора была доставлена в Первомайское РУВД Минска.

Через час в квартире по месту жительства был произведен обыск, в результате которого ничего не было изъято.

Далее стало известно, что Анору перевезли в ИВС. Родственники попытались передать ей личные вещи первой необходимости, но им в передаче отказали.

Адвокат, родственники и сотрудники с места работы прилагают все усилия, чтобы выяснить основания задержания Аноры Лангар.

Анора Лангар — сотрудница офиса ООН Беларуси, предыдущая деятельность связана с белорусским экологическим движением».
 
Теги: Минск
 
 
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Дома у Аноры Лангар провели обыск.
 
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