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Синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник в Минске

11.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, в белорусской столице временам ожидаются дожди, сообщили в пресс-службе Белгидромета.

© Sputnik / Константин Чалабов
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Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9..+11°C, при этом ветер прогнозируется неустойчивый, скоростью от 1 до 3 метров в секунду.

Облачно, но с прояснениями будет днем, а воздух прогреется до температуры +13..+15°C. Ветер сохранит неустойчивый характер, но усилится до скорости от 2 до 7 метров в секунду.

"Ночью и утром - временами дождь (вероятность осадков 70-80%). Днем - без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %)", - отметили в Белгидромете.

Также синоптики предупреждают, что в ночные и утренние часы в понедельник местами по республике ожидается туман.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские метеорологи предупреждают, что в ночные и утренние часы 12 октября местами по республике ожидается туман.
 
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