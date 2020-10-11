Синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, в белорусской столице временам ожидаются дожди, сообщили в пресс-службе Белгидромета.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9..+11°C, при этом ветер прогнозируется неустойчивый, скоростью от 1 до 3 метров в секунду.

Облачно, но с прояснениями будет днем, а воздух прогреется до температуры +13..+15°C. Ветер сохранит неустойчивый характер, но усилится до скорости от 2 до 7 метров в секунду.

"Ночью и утром - временами дождь (вероятность осадков 70-80%). Днем - без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %)", - отметили в Белгидромете.

Также синоптики предупреждают, что в ночные и утренние часы в понедельник местами по республике ожидается туман.