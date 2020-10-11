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Синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник в Минске
11.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, в белорусской столице временам ожидаются дожди, сообщили в пресс-службе Белгидромета.
© Sputnik / Константин Чалабов
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9..+11°C, при этом ветер прогнозируется неустойчивый, скоростью от 1 до 3 метров в секунду.
Облачно, но с прояснениями будет днем, а воздух прогреется до температуры +13..+15°C. Ветер сохранит неустойчивый характер, но усилится до скорости от 2 до 7 метров в секунду.
"Ночью и утром - временами дождь (вероятность осадков 70-80%). Днем - без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %)", - отметили в Белгидромете.
Также синоптики предупреждают, что в ночные и утренние часы в понедельник местами по республике ожидается туман.
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Белорусские метеорологи предупреждают, что в ночные и утренние часы 12 октября местами по республике ожидается туман.
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