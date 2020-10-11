Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать

Что ученые понимают под словом "настроение"? Когда перепады — признак болезни, а когда — черта личности, и по каким признакам понять, что проблема все-таки физиологическая? Нужно ли искусственно поддерживать хорошее настроение?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если от резкой смены настроения страдаешь сам и заставляешь страдать других.

1:20 Что такое настроение

4:00 Физиологические причины перепадов настроения

5:50 Когда переменчивое настроение — признак скверного характера

8:00 Самые распространённые причины, почему настроение может внезапно меняться

10:45 Нужно ли специально поддерживать хорошее настроение в течение дня

12:25 Что такое эмоциональная регуляция

15:20 "Осенняя хандра": как суточные ритмы и освещение влияют на настроение

18:45 Как найти подход к человеку, у которого постоянно и внезапно меняется настроение

22:40 Как стабилизировать настроение

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