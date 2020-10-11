Опрос в Минске: почему вы сейчас не на протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждое воскресенье в центре Минска проходят массовые протестные акции. Съемочная группа Sputnik отправилась в парк имени Челюскинцев и узнала у белорусов, почему те проигнорировали воскресный митинг и предпочли другой досуг.

Кто-то раньше активно участвовал в протестах, но уже устал тратить на них выходные из-за отсутствия желаемого результата. Кто-то не поддерживает митинги и хочет, чтобы в городе поскорее наступила тишина и покой, как это было раньше.

Что ответили жители Минска - в нашем видео.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты. Сразу после выборов люди вышли на несанкционированные митинги , которые поддержал Запад. Протестные акции не утихают до сих пор.

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