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Опрос в Минске: почему вы сейчас не на протестах

11.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждое воскресенье в центре Минска проходят массовые протестные акции. Съемочная группа Sputnik отправилась в парк имени Челюскинцев и узнала у белорусов, почему те проигнорировали воскресный митинг и предпочли другой досуг.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко извинился перед минчанами и попросил их "просто потерпеть"

Кто-то раньше активно участвовал в протестах, но уже устал тратить на них выходные из-за отсутствия желаемого результата. Кто-то не поддерживает митинги и хочет, чтобы в городе поскорее наступила тишина и покой, как это было раньше.

Что ответили жители Минска - в нашем видео.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты. Сразу после выборов люди вышли на несанкционированные митинги, которые поддержал Запад. Протестные акции не утихают до сих пор.

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Теги: Минск
 
 
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Наиболее массовые акции протеста оппозиции проходят в Беларуси каждое воскресенье со дня президентских выборов – 9 августа. Смотрите на видео, почему некоторые...
 
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