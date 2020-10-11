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Сергей Дылевский уволился с завода

11.10.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер стачкома МТЗ и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский написал заявление «по собственному желанию» и забрал трудовую книжку с тракторного завода.


Родителей обещали не увольнять.
 Как сообщается, на МТЗ Сергей отработал 12 лет.
 
 
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Лидер стачкома МТЗ и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский написал заявление «по собственному желанию» и забрал трудовую книжку с тракторного...
 
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