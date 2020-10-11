Видео: по трассе М4 движется Passat с разбитой задней частью (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера на трассе М4 пользователь Onliner увидел странную ситуацию: в правой полосе двигался Volkswagen Passat с сильно поврежденной задней частью и пробитым задним правым колесом. По словам читателя, этот автомобиль стал участником ДТП с другой машиной.

Второй автомобиль вылетел с трассы, у него выстрелили подушки безопасности. Авария случилась примерно в 17:15 на 52-м километре трассы М4. Как рассказал нам очевидец, Volkswagen по неизвестным на данный момент причинам продолжил движение «сначала в сторону Минска, а затем развернулся и поехал в обратном направлении».

Второй участник ДТП:

Обстоятельства аварии на данный момент неизвестны.

(будет дополнено)