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Видео: по трассе М4 движется Passat с разбитой задней частью (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера на трассе М4 пользователь Onliner увидел странную ситуацию: в правой полосе двигался Volkswagen Passat с сильно поврежденной задней частью и пробитым задним правым колесом. По словам читателя, этот автомобиль стал участником ДТП с другой машиной.
Второй автомобиль вылетел с трассы, у него выстрелили подушки безопасности. Авария случилась примерно в 17:15 на 52-м километре трассы М4. Как рассказал нам очевидец, Volkswagen по неизвестным на данный момент причинам продолжил движение «сначала в сторону Минска, а затем развернулся и поехал в обратном направлении».
Второй участник ДТП:
Обстоятельства аварии на данный момент неизвестны.
(будет дополнено)
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Вчера на трассе М4 пользователь Onliner увидел странную ситуацию: в правой полосе двигался Volkswagen Passat с сильно поврежденной задней частью и пробитым задним правым...
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