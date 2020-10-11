В Минске с пятницы наблюдается нехватка рублей в некоторых банкоматах

Источник материала: Tut.by

В Минске со второй половины пятницы наблюдается нехватка наличных рублей в некоторых банкоматах. Читатели прислали нам больше сотни сообщений об отсутствии нацвалюты. В банках уточняют, что загружают банкоматы рублями в обычном режиме, а отсутствие наличных в некоторых из них связано с повышенным спросом.



Читатель рассказывает, что сделал фото в пятницу вечером в ТЦ «Момо» в Минске

Информация о нехватке рублей в некоторых банкоматах поступала в основном из Минска и близлежащих поселков. Читатели начали сообщать об этом во второй половине пятницы. В субботу и в воскресенье также приходят такие сообщения.

Среди банков, в некоторых банкоматах которых наблюдается нехватка рублей, — Альфа-Банк, Беларусбанк, МТБанк, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка, БелВЭБ. При этом далеко не все банкоматы, о которых сообщали читатели, размещены в людных местах — у метро, в торговых центрах.

«На Чкалова в банкомате Беларусбанка в субботу не было рублей. В пятницу вечером налички не было в банкомате БПС-Сбербанк в районе метро Грушевская. Первый раз такое», — написал клиент банка.

«В пятницу минут за 10 до предполагаемой атаки киберпартизанами на банковскую систему в банкомате Беларусбанка по улице Будславской в Минске выгребли всю наличку, и белорусские рубли и валюту», — сообщил читатель.

Больше всего сообщений о нехватке рублей в банкоматах пришло от клиентов Альфа-Банка и Беларусбанка. К примеру, в субботу не было рублей в двух банкоматах Альфа-Банка у станции метро Михалово.





— Банкоматы пополняются как и прежде, скорее всего дело в спросе, — уточнили в колл-центре Альфа-Банка. — В выходные дни наличные могут закончиться, попробуйте завтра днем, пожалуйста.

Сегодня читатели также сообщают о нехватке валюты в отдельных банкоматах некоторых банков.

— В районе «Экспобел» сегодня утром не было наличных рублей в банкоматах Беларусбанк, Белинвестбанк и БСБ Банка, но были в Технобанк и Альфа-Банк, — рассказала читатель.

С чем может быть связан спрос на наличные рубли

Повышенный спрос на наличные белорусские рубли мог возникнуть, во-первых, из-за предстоящих выходных. Некоторые выезжают за город, где не всегда есть банкоматы нужного банка, а платить комиссию за снятие в «чужих» не всем хочется. Несколько читателей, к примеру, нам написали о том, то хотели снять наличные на билет в маршрутки, где не принимают платежи по карточке.

Во-вторых, в эти дни могли выплатить зарплаты в некоторых организациях. В эти числа также некоторые получают пенсии.

И в третьих, кибепартизаны заявляли, что в пятницу могут совершить атаки на банковскую систему и советовали запастись наличными. Некоторые люди прислушались к этому и решили на всякий случай снять денег. Некоторые сбои в работе мобильным приложений отдельных банков в пятницу были, но неизвестно, связано ли это с заявлениями хакеров. В любом случае о масштабных сбоях речь не идет.