Сообщество спортсменов готовит санкционный список чиновников

Источник материала: Tut.by

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал о первых месяцах работах SOS BY.



Фото: «Трибуна»

— Менее чем за два месяца мы смогли консолидировать огромную часть белорусского спортивного сообщества. Спортсмены хотят перемен. На сегодняшний день к нам стекается информация практически со всех более менее значимых спортивных структур о всем происходящем. Налажены контакты как с ключевыми фигурами в белорусском спорте, так и с простыми спортсменами-трудягами. Представителей спортивной отрасли, настроенных на перемены, подавляющее большинство.

На сегодняшний день со стороны Фонда оказана поддержка порядка 15 спортсменам, пострадавшим от репрессий. Спортсмены, потерявшие места в нацкоманде или своей структуре, могут уверенно рассчитывать на поддержку Фонда для продолжения спортивной карьеры. Кроме того, представители белорусского бизнеса готовы отдельно финансировать спортсменов, которые были уволены за свою гражданскую позицию, для подготовки к Олимпиаде и другим крупным соревнованиям.

Международный отдел Фонда смог за короткий промежуток времени выстроить отношения с крупнейшими мировыми спортивными ассоциациями — Global Athlete, World Players Association, EU Athletes, Athleten Deutschland, WNBA.

Совместными усилиями всех спортсменов, коллег, партнеров, журналистов и дипломатов нам удалось сотворить невозможное — вызвать четкую реакцию Международного олимпийского комитета на системное нарушение прав спортсменов в Беларуси.

Какие планы? В самое ближайшее время мы готовим подробные рапорты о нарушениях прав спортсменов в Беларуси для направления в МОК и другие спортивные ассоциации. На сегодняшний день отдел коммуникации Фонда собрал максимально подробную информацию о большинстве инцидентов. МОК начнет расследование. Санкции в отношении НОК Беларуси будут.

Как и было обещано ранее, мы почти завершили список лиц из белорусского спорта, в отношении которых будут применены визовые санкции. Список будет публично обнародован.

Под большим вопросом чемпионат мира по хоккею 2021 года. В случае продолжения сохранения незаконно избранной власти в Беларуси чемпионат будет перенесен в другую страну. На это мы готовы потратить все ресурсы. Уже сейчас идет большое давление со стороны белорусских диаспор, но нужна пауза. Если в ближайшее время произойдет мирный транзит власти и состоятся новые справедливые выборы, чемпионат может превратиться в праздник для всего белорусского народа, — сказал Опейкин.

С полной версией заявления можно ознакомиться на странице Александра Опейкина.

Напомним, что более 600 спортсменов , подписались под обращением против фальсификаций на выборах и насилия. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта, Ольга Барабанщикова, Наталья Зверева и многие другие.