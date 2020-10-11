В Минске отключен мобильный интернет, закрыты несколько станций метро

В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.



Фото: kv.by.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 14.00.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

Ранее в Минске были закрыты несколько станций метро: «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига». Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.35 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются.

В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен «приносит извинения за временные неудобства».

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.