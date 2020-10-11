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В Минске отключен мобильный интернет, закрыты несколько станций метро
Источник материала: Навiны
В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 14.00.
Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
Ранее в Минске были закрыты несколько станций метро: «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига». Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.35 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются.
В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.
Минский метрополитен «приносит извинения за временные неудобства».
Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
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