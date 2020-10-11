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В центре Минска задержана группа журналистов — в том числе сотрудники БелаПАН
Источник материала: Навiны
В Минске, возле торгового центра «Галерея» на проспекте Победителей, задержана группа журналистов.
Среди задержанных − сотрудники БелаПАН Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, журналисты российского информагентства ТАСС Гавриил Григорьев, Валерий Степченков, Наталья Федосенко и Юрий Шамшур, фотокорреспондент газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев.
В числе задержанных также фотокорреспонденты государственного агентства БелТА Андрей Покумейко и Оксана Манчук.
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Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости − традиционной воскресной акции сторонников перемен − милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.
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В Минске, возле торгового центра «Галерея» на проспекте Победителей, задержана группа журналистов.
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