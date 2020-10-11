В центре Минска задержана группа журналистов — в том числе сотрудники БелаПАН

В Минске, возле торгового центра «Галерея» на проспекте Победителей, задержана группа журналистов.



Фото: архив БелаПАН.

Среди задержанных − сотрудники БелаПАН Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, журналисты российского информагентства ТАСС Гавриил Григорьев, Валерий Степченков, Наталья Федосенко и Юрий Шамшур, фотокорреспондент газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев.

В числе задержанных также фотокорреспонденты государственного агентства БелТА Андрей Покумейко и Оксана Манчук.

Журналистов везут в Октябрьский РУВД. Как заявила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, сотрудники СМИ «не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов».

Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости − традиционной воскресной акции сторонников перемен − милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.