Белорусские «Зеленые»: ставка на грубую силу — это путь в никуда

Белорусская партия «Зеленые» (БПЗ) выступила с заявлением, в котором потребовала прекращения репрессий, в том числе против журналистов, освобождения всех политзаключенных, проведения в Беларуси свободных выборов и демократических реформ.



Экоактивистка Марина Дубина осуждена в Минске на 13 суток ареста.

«В последнее время существенно расширился круг людей, к которым применяются аресты и задержания. Под удар все чаще стали попадать журналисты и спортсмены, экологи и активисты рабочего движения», – говорится в заявлении БПЗ, которое распространила пресс-служба партии.

Как отмечается в заявлении, 5 октября в Гомеле задержан эколог Денис Кобрусев, активный участник многих кампаний против уплотнительной застройки. «Задержание произошло накануне официальных общественных слушаний по схеме озеленения города, которые должны были начаться в этот день. Денис Кобрусев наказан 15 сутками ареста», – говорится в заявлении.

Также партия напоминает, что 6 октября в Минске задержана неизвестными людьми в штатском директор экологической организации «Экодом» Марина Дубина, которая осуждена на 13 суток ареста.

На прошлой неделе в Гомеле также произошли задержания главного редактора информационного ресурса «Сильные новости» Анны Якштас и журналистов Дениса Якштас и Надежды Пужинской. Дома у главного редактора и в офисе издания изъяты все компьютеры и другое оборудование. Журналистов, исполнявших свои профессиональные обязанности во время акций протестов с бейджами и жилетами «Пресса», обвинили по статье 23.34 КоАП. Анна Якштас, мать несовершеннолетних детей, оштрафована. Ее муж Денис Якштас осужден на 15 суток, редактор отдела видеоновостей Надежда Пужинская – на 14 суток.

«Сильные новости» популярны в Гомеле своими острыми и одновременно объективными материалами. В частности этот информационный ресурс регулярно освещает все проблемы экологического характера и содействует их разрешению», – отмечает БПЗ.

«В последние дни были задержаны также журналисты ряда независимых изданий Бобруйска. А самому популярному порталу Беларуси ТUТ.BY грозит лишение статуса СМИ. Под арестом оказались и известные спортсмены, осмелившиеся открыто высказать свою гражданскую позицию. Также развернулись гонения на рабочих активистов. В числе прочих, в Жлобине был осужден к 15 суткам ареста за участие в стачке рабочий БМЗ Виталий Савельев. Кроме этого, с работником, без замечаний проработавшем на заводе много лет, не продлевается контракт. 8 октября были задержаны также трое работников БМЗ, включая журналистку заводской газеты Снежану Погодину», – говорится в заявлении.

«Белорусская партия «Зеленые» убеждена, что через подавление всех недовольных невозможно разрешить нынешний политический кризис в стране. Пути выхода из сложившейся ситуации можно найти только в результате действительного диалога с обществом и демократизации государства. Однако, как показывает время, прошедшее после выборов, действующая власть к этому не готова и по прежнему делает ставку на грубую силу. Но это путь – в никуда», – заявляют белорусские «Зеленые».

«Выход из кризиса возможен только через свободные и солидарные усилия всего общества!», – резюмируют авторы заявления».