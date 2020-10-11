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В центре Минска перекрыты площади, в районе Дома правительства — скопление спецтехники
Источник материала: Навiны
В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.
Как сообщают корреспонденты
Пользователи соцсетей сообщают, что в районе площади Независимости видели военные машины системы «Рубеж», за Домом правительства — автозаки и водометы. Перекрыта также часть проспекта Победителей — от улицы Игнатенко в сторону Дворца Независимости.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш гордости. Это будет уже девятый воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.
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