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В центре Минска перекрыты площади, в районе Дома правительства — скопление спецтехники

11.10.2020 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.

В центре Минска перекрыты площади, в районе Дома правительства — скопление спецтехники

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, площадь Победы ограждена турникетами. На Октябрьской площади — тоже турникеты и оцепление из военных. Территорию возле зданий МВД и КГБ патрулируют сотрудники милиции. В арках зданий по проспекту Независимости — скопления силовиков.

Пользователи соцсетей сообщают, что в районе площади Независимости видели военные машины системы «Рубеж», за Домом правительства — автозаки и водометы. Перекрыта также часть проспекта Победителей — от улицы Игнатенко в сторону Дворца Независимости.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш гордости. Это будет уже девятый воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.
 
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