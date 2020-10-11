ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовые задержания предвосхитили протестный марш в Минске: в бусы «пакуют» даже сотрудников госСМИ

11.10.2020 14:51 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Массовые задержания предвосхитили протестную акцию в Минске. Еще перед началом сегодняшнего «Марша Гордости» задержали множество журналистов.

ТАСС сообщил о задержании четырех своих сотрудников, также задержанными оказались журналисты TUT.by, БелаПАН и «Новы Час». Их поместили в бус и отвезли в Октябрьское РУВД. В бусе корреспонденты увидели работников госиздания «БелТА»: фотокорра Андрея Покумейко и Оксану Манчук.

Позднее ТАСС сообщил, что задержанных журналистов агентства отпустили из милиции после проверки документов. Затем около 14:30 стало известно о задержании фотокорреспондента Onliner Александра Ружечки. Два других журналиста портала — Александр Владыко и Алексей Носов — не выходят на связь.

Тем временем в центр столицы стянута спецтехника, центральные площади города перекрыты, не работает ряд станций метро. Мобильные операторы вновь снизили скорость интернета по требованию госорганов.

За тем, что происходит в Минске в эти минуты, предлагаем следить в нашем телеграм-канале. Там мы ведем текстовый стрим и оперативно даем самую важную информацию.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовые задержания предвосхитили протестную акцию в Минске. Еще перед началом сегодняшнего «Марша Гордости» задержали множество журналистов. ТАСС сообщил о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Минска задержана группа журналистов — в том числе сотрудники БелаПАН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика