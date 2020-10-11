Массовые задержания предвосхитили протестный марш в Минске: в бусы «пакуют» даже сотрудников госСМИ

Источник материала: KYKY

Массовые задержания предвосхитили протестную акцию в Минске. Еще перед началом сегодняшнего «Марша Гордости» задержали множество журналистов.

ТАСС сообщил о задержании четырех своих сотрудников, также задержанными оказались журналисты TUT.by, БелаПАН и «Новы Час». Их поместили в бус и отвезли в Октябрьское РУВД. В бусе корреспонденты увидели работников госиздания «БелТА»: фотокорра Андрея Покумейко и Оксану Манчук.

Позднее ТАСС сообщил, что задержанных журналистов агентства отпустили из милиции после проверки документов. Затем около 14:30 стало известно о задержании фотокорреспондента Onliner Александра Ружечки. Два других журналиста портала — Александр Владыко и Алексей Носов — не выходят на связь.

Тем временем в центр столицы стянута спецтехника, центральные площади города перекрыты, не работает ряд станций метро. Мобильные операторы вновь снизили скорость интернета по требованию госорганов.

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