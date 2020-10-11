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Юбилейное воскресенье протестов: Марш гордости проходит в городах Беларуси. Прямой эфир

11.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 октября в 14 часов стартовал Марш гордости. На центральные улицы городов вышли белорусы, которые продолжают настаивать на смене власти, освобождении и реабилитации политических заложников. Жители и посетители столицы традиционно собираются у Стелы. Это юбилейное десятое воскресенье и 64 день протестов.

Юбилейное воскресенье протестов: Марш гордости проходит в городах Беларуси. Прямой эфир
Накануне призыв прийти на марш появился также на ряде сайтов государственных организаций и ведомств, усилиями народных кибер-партизан. Хакеры оставили послания белорусскому народу. 

Уже известно о задержаниях. В частности, идет охота на журналистов.
 
 
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11 октября в 14 часов стартовал Марш гордости. На центральные улицы городов вышли белорусы, которые продолжают настаивать на смене власти, освобождении и...
 
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