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Лукашенко в СИЗО КГБ: ради кого затевались «переговоры»?

11.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зачем Лукашенко устроил цирк с посещением СИЗО КГБ и встречей с полит заключенными?

Лукашенко в СИЗО КГБ: ради кого затевались «переговоры»?
Своей версией с «Белорусским партизаном» поделился руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Какой   смысл   «тайной   вечери»   Лукашенко   с   политзаключенными   -диалог или шантаж?

-  Конечно, для   всех   стал   шоком   избранный   формат   «переговоров» Лукашенко  с  политзаключенными.   Несмотря   на   то,   что   встреча   былазакрытая   и   конфиденциальная,   можно   предложить   несколько   объяснений случившемуся. Шантаж не ведется 4,5 часа. Но это и не диалог, поскольку круглые столыпроводятся не в СИЗО, а в парламенте страны, которые проходят открыто, сучастием журналистов и представителей гражданского общества. Мы видим,что за круглым столом нет известных оппозиционных политиков: Николая Статкевича, Павла Северинца и блогера Сергея Тихановского.   Значит, Лукашенко   встретился  с  той   частью   оппозиции,  кто  не  придерживается радикальных   взглядов. Наверное, шло  обсуждение   нескольких   вопросов:прекращение уличных протестов, подготовка к конституционной реформе ио возможном освобождении политзаключённых из-под стражи. Заметьте,   что   беседа   проходила   в   закрытом   помещении   –   бункере: есть специальные   комнаты   в   СИЗО   или   здании   КГБ, защищенные   отпрослушивания. Мы видим, что там нет окон, стены пустые, нет лишних предметов и посторонних людей. Это говорит о том, что в действительности прошла «тайная вечеря», раз не придали огласке всех вопросов, которые там обсуждали. Видно, что Лукашенко не легко давалась эта встреча. Похоже, что кто-то попросил   организовать   этот   странный   диалог с  арестованными лидерами президентской кампании?

- И кто же, на ваш взгляд, этот таинственный проситель?

- Я   думаю,  что   Россия и США. Владимиру Путину сейчас сложно разрываться на   несколько   фронтов: держать под контролем  протесты   в Хабаровске, разрываться   между   противостоянием в  Кыргызстане  и конфликтом Армении и Азербайджана.  Кремль понимает, что Лукашенко уже не обладает легитимностью в глазах большей части народа (два месяца подряд   стотысячные   митинги   проходят  в  стране  и   не   прекращаются),   апоэтому   заинтересован, чтобы   в   Беларуси   не   пошли   более   углубленные народные протесты, где победителем будет реальный народ, что может и повлиять   на   настроения   россиян. Скорее   всего,  Россия  рассматривает переходную фигуру в лице Виктора Бабарико. Интерес США   в   том, чтобы   освободить   и   прекратить   уголовное   дело   в отношении   гражданина   США, политтехнолога  Виталия   Шклярова. Американцы   приложат  все  дипломатические   усилия,  чтобы   максимально быстро освободить Виталия. Это прежде всего, престиж страны - добиваться защиты любого гражданина, который находится под арестом в любой стране. Мы   вспомним, как   дипломаты   добивались   свободы   арестованного американского   адвоката  Эммануила   Зельцера. Он   был   освобождён   и помилован Лукашенко. Бабарико и Шкляров, наверное, и есть две ключевые фигуры. Ради которых состоялась «тайная вечеря» в СИЗО КГБ.

-  Виктор   Бабарико   из   СИЗО   может   призвать   к   прекращению демонстраций в стране? Ведь ясно, что бюджет трещит от поддержки силовиков на данные мероприятия?

- Аналитики Лукашенко так и не поняли, что на улицы выходит белорусский народ, который сегодня стал ключевым игроком в политике, и остановить манифестации может только он сам при условии - Лукашенко уходит, а встране проводятся новые выборы. Сегодня ни  Светлана Тихановская, ни Виктор Бабарико не могут повлиять на Марши протестов, поскольку они не организуют и не координируют акции. Обратите внимание, что сегодня вся страна ушла в самоорганизацию протеста – в каждом дворе свое народное Вече, где есть   эксперты, аналитики и будущие лидеры регионального   и республиканского уровня. Вот с кем сегодня надо чиновникам (министерств,местных исполнительных органов) настраивать диалог, поскольку времени уже мало для маневров. Именно эти люди и есть народная власть в Беларуси. Они не уйдут с улицы, пока не увидят своих представителей во власти.

- Так   какая   социальная   группа   в   белорусском   общества   представляетсерьёзную угрозу для безопасности Лукашенко?

- Выезд айтишников их страны - это не просто люди, приносящие странебольше налоги, а это интеллектуальная элита международного сообщества, которая влияет на многие политические процессы как в нашей стране, так ина политиков за границей.   Именно их позиция во многом повлияла на то,чтобы Лукашенко пошёл в СИЗО (я имею в виду опубличивание спискасотрудников милиции, прокуратуры и других чиновников). Это всё ударилоне   столько   по   самим   нарушителям   закона,   а   по   членам   их   семей, родственникам, знакомым. Беларусь маленькая, и вся информация дошла до каждого двора. Жены боятся за свою безопасность. Процесс безопасности силовиков   никто   не   обеспечит,   потому   что   народ   прошёл   через   пытки,убийства и такое не забудется, пока не будет надлежащим образом проведено следствие и виновные будут наказаны. Два месяца Следственный комитет решает   возбуждать   или   не   возбуждать   убийство   по   делу   Александра Тарайковского,   который   в   прямом   эфире   был   убит   сотрудниками спецподразделения на виду у тысячи граждан. Поэтому Лукашенко пришёл в СИЗО, надеясь, что успокоит народ.

- Как может развиваться ситуация дальше?

- Если у Лукашенко и его вертикали есть план по нормализации ситуации встране,   то   на   сегодняшней   акции   не   должно   быть   никакого   насилия   состороны милиции и в целом лишней бронетехники на улицах, как это было16 августа на первом Марше протестов после выборов.Мы никуда не уйдем от проведения новых выборов в стране. Ни Александр Лукашенко не может предъявить результаты своей победы, ни, к сожалению, у  Светланы Тихановской  нет всех результатов на руках, но при этом все понимают, что большинство было отдано за нее, а поэтому она является единственным легитимным представителем народа. Мы уже видим, что переговоры о выборах ведутся, как со стороны Запада,так и Востока, но под наблюдением ОБСЕ. Главный вопрос: кто будет их проводить? Кто и как будет считать голоса?  Кто сегодня станет главной иключевой фигурой в этом затяжном политическом кризисе - кто возглавит независимую Центральную избирательную кампанию по выборам? Именно этот человек должен убедить всех в своей порядочности, компетентности и мужественности   заинтересованных   сторон   –   белорусский   народ,   Запад и Россию. А дальше - в кратчайшие сроки назначаются выборы, после которых народ смог бы уйти с улицы, чтобы построить новую Беларусь.
 
 
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Зачем Лукашенко устроил цирк с посещением СИЗО КГБ и встречей с полит заключенными?
 
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