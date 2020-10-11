|
Ирландцы вкладывают 5 млн евро в зелёную энергетику для Гродненской СЭЗ
Источник материала: Партизан
Компания с ирландским капиталом «Скайватт», зарегистрированная в СЭЗ «Гродноинвест», реализует инвестпроект по строительству фотоэлектрической станции для обеспечения электроэнергией производственной деятельности резидентов СЭЗ.
Компания намерена разместить на земельных участках СЭЗ «Гродноинвест» фотоэлектрические панели общей мощностью свыше 12 МВт. Объем инвестиций в проект превысит 5 млн евро.
Ожидается, что потребители зеленой электроэнергии смогут снизить себестоимость выпускаемой продукции, наладить кооперационные связи с международными концернами, предъявляющими требования к использованию энергии из возобновляемых источников,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания с ирландским капиталом «Скайватт», зарегистрированная в СЭЗ «Гродноинвест», реализует инвестпроект по строительству фотоэлектрической станции для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)