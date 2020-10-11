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Видео: Друзья, хотите посмеяться? Что поет ОМОН после митинга
Источник материала: Партизан
Сатирическое шоу. Омоновцы спели о своих мечтах и своих буднях, работники ЖЭС высказали претензии прорабу, а «Хай так TV» поговорил с Александром Ивулиным.
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Сатирическое шоу. Омоновцы спели о своих мечтах и своих буднях, работники ЖЭС высказали претензии прорабу, а «Хай так TV» поговорил с Александром Ивулиным.
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