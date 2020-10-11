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В Минске прошли массовые задержания журналистов
Источник материала: Onliner
Сегодня в центре Минска силовики проводят массовые задержания сотрудников СМИ. Известно более чем о десяти задержанных журналистах, все они работали в синих опознавательных жилетах прессы.
Известно о задержании троих сотрудников Onliner: фотограф Александр Ружечка успел прислать сообщение «Забрали». Работавшие вместе с ним журналисты Александр Владыко и Алексей Носов тоже задержаны. Все они были в синих жилетах с надписью «Пресса», с пресс-картами, удостоверениями и напечатанным редакционным заданием.
Также задержаны Сергей Сацук, Елена Толкачева, Юрий Шамшур, Дмитрий Дмитриев и Татьяна Коровенкова — это сотрудники изданий «БелаПАН», Tut.by, и «Новы час». Помимо них задержаны журналисты ТАСС Наталья Федосенко, Гавриил Григоров и Валерий Степченков. Позднее ТАСС сообщил, что Григоров и Степченков были отпущены, а потом задержаны повторно.
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В Гродно задержана журналистка Onliner Дарья Спевак.
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Сегодня в центре Минска силовики проводят массовые задержания сотрудников СМИ. Известно более чем о десяти задержанных журналистах, все они работали в синих...
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