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В Минске электросамокаты спокойно двигались по проезжей части (видео)

11.10.2020 15:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner читатель Александр прислал видео со столичной улицы Панченко. Два человека на электросамокатах двигались вдоль разделительной полосы.

Возможно, люди таким образом добирались до островка безопасности на регулируемом переходе. Однако параллельно с проезжей частью по обеим сторонам находятся тротуары.

 
 
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В редакцию Onliner читатель Александр прислал видео со столичной улицы Панченко. Два человека на электросамокатах двигались вдоль разделительной полосы.Читать...
 
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