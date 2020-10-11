В Минске начались проблемы с мобильным интернетом «по требованиям госорганов»

Источник материала: Tut.by

Около 14.00 в Минске начались затруднения с доступом в интернет через мобильную связь. Это подтвердили операторы.



Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Проблемы примерно такие же, как и всегда — сайты открываются долго (по несколько минут) либо не загружаются вовсе. Сообщения в мессенджерах могут не приходить и не отправляться, медиафайлы в них не отображаться.

В А1 заявили:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.

В МТС сказали:

— Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

В life:) прокомментировали:

— К сожалению, 11 октября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно.

Напомним: подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске не новы. Во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе и сентябре абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».