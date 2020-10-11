В Беларуси растет число отравлений грибами

Источник материала: Sputnik Беларусь

По своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно официальным данным, если сравнивать цифры за январь-август, то в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза.

По состоянию на 8 октября, в Беларуси уже зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область – 12, Минская – 7, Могилевская – 6, Гомельская – 5, Витебская – 3, Гродненская – 2, г. Минск – 1) с общим числом пострадавших 43 человека, из них 7 – дети в возрасте от 1 года до 11 лет.

"Летальный исход установлен у 8 пострадавших, в том числе 1 – у ребенка 9-и лет", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Как распознать отравление грибами

Медики обращают внимание, что сильнодействующие яды, которые содержатся в грибах, не разрушаются при кулинарной обработке.

"Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации", - пояснили специалисты.

При этом нередко люди получают отравления от употребления в пищу условно-съедобных грибов и даже просто неправильно приготовленных.

Как уберечься от отравления

Белорусские медики составили специальный список правил сбора грибов:

собирать только известные грибы. Не уверены – не берите;

после сбора грибы необходимо как можно быстрее подвергать сортировке и обработке;

сортировкой и приготовлением грибов должны заниматься только взрослые;

не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

не пробовать подозрительные грибы на вкус;

необходимо отваривать все грибы, а отвар сливать, так как грибы обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества;

заготавливать впрок только молодые грибы;

солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

никогда не покупать на рынке и "с рук" грибные консервы;

пластинчатые грибы необходимо покупать только с ножками. Таким образом, можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки "воротничок";

не пренебрегать правилами приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз - не менее 50 минут;

родители должны помнить, что грибы должны быть исключены из рациона детей;

нельзя употреблять в пищу грибы людям, имеющим болезни печени и обмена веществ, лицам преклонного возраста.

Медики напоминают, что при появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинской помощью.