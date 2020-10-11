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В Беларуси растет число отравлений грибами
11.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений, сообщили в пресс-службе Минздрава.
© Sputnik / Александр Кряжев
Согласно официальным данным, если сравнивать цифры за январь-август, то в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза.
По состоянию на 8 октября, в Беларуси уже зарегистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область – 12, Минская – 7, Могилевская – 6, Гомельская – 5, Витебская – 3, Гродненская – 2, г. Минск – 1) с общим числом пострадавших 43 человека, из них 7 – дети в возрасте от 1 года до 11 лет.
"Летальный исход установлен у 8 пострадавших, в том числе 1 – у ребенка 9-и лет", - рассказали в пресс-службе Минздрава.
Как распознать отравление грибами
Медики обращают внимание, что сильнодействующие яды, которые содержатся в грибах, не разрушаются при кулинарной обработке.
"Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации", - пояснили специалисты.
При этом нередко люди получают отравления от употребления в пищу условно-съедобных грибов и даже просто неправильно приготовленных.
Как уберечься от отравления
Белорусские медики составили специальный список правил сбора грибов:
Медики напоминают, что при появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинской помощью.
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