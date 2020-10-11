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Мулат, Гном и Пион. Как появилась традиция давать оружию "имена"?
11.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В названиях российских вооружений находят отражение природа, человеческие чувства и даже женщины, но встречается и откровенная издевка над воображаемым противником.
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"Ласточка", "Пион" и "Змей Горыныч". Вот уже полвека существует традиция давать вооружению несерьезные названия. Как в конструкторские бюро попал этот солдатский...
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