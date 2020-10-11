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У стелы «Минск − город-герой» столкновения с силовиками, ОМОН применил газ

11.10.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 

В район стелы «Минск − город-герой» на проспекте Победителей приехали силовики, начались задержания.

У стелы «Минск − город-герой» столкновения с силовиками, ОМОН применил газ

Люди разбегаются по дворам близлежащих жилых домов. Интернет-издание «Наша Ніва» сообщает о десятках задержанных.

Сообщается также, что возле гостиницы «Планеты» произошла стычка с силовиками − «люди их погнали». Омоновцы применили слезоточивый газ.

Как сообщает Радыё Свабода, среди задержанных есть сильно избитые. 

 
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  В район стелы «Минск − город-герой» на проспекте Победителей приехали силовики, начались задержания.
 
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