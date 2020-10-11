|
Нетрезвый водитель на Lada врезался в припаркованные машины. Повреждено 11 авто
Источник материала: Onliner
В субботу вечером на столичной улице Мазурова случилось ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Об аварии сообщил читатель Алексей: по его словам, Lada Vesta врезалась в припаркованные машины.
Алексей предположил, что водитель был нетрезв: «Несвязная речь, шатается, сильный запах алкоголя».
Инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Оксана Мехедко сообщила Onliner, что водитель Lada действительно находился в нетрезвом состоянии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу вечером на столичной улице Мазурова случилось ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Об аварии сообщил читатель Алексей: по его словам, Lada Vesta врезалась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)