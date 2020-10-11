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Нетрезвый водитель на Lada врезался в припаркованные машины. Повреждено 11 авто

11.10.2020 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу вечером на столичной улице Мазурова случилось ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Об аварии сообщил читатель Алексей: по его словам, Lada Vesta врезалась в припаркованные машины.

Алексей предположил, что водитель был нетрезв: «Несвязная речь, шатается, сильный запах алкоголя».

Нетрезвый водитель на Lada врезался в припаркованные машины. Повреждено 11 авто

Нетрезвый водитель на Lada врезался в припаркованные машины. Повреждено 11 авто

Нетрезвый водитель на Lada врезался в припаркованные машины. Повреждено 11 авто

Инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Оксана Мехедко сообщила Onliner, что водитель Lada действительно находился в нетрезвом состоянии.

 
 
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В субботу вечером на столичной улице Мазурова случилось ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Об аварии сообщил читатель Алексей: по его словам, Lada Vesta врезалась...
 
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